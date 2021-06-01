خسائر فادحة لمليشيا الحوثي في محور كتاف بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

تكبدت المليشيات الحوثية، خسائر فادحة على أيدي قوات القوات الحكومية في محور كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات الحكومية في محور كتاف أفشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية إلى مواقع في جبهات محور كتاف.

وبحسب المصادر، لقي عنصر استطلاع حوثي مصرعه فيما لاذ البقية بالفرار أثناء محاولتهم التسلل لرصد مواقع وتحركات القوات الحكومية في جبال جبهات كتاف.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر فادحة على أيدي القوات الحكومية في محور كتاف جراء محاولات تسلل انتحارية باءت جميعها بالفشل.