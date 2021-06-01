قوات الجيش تكسر عدة هجمات حوثية في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

كسرت القوات الحكومية، محاولات هجومية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب، (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل كسرت هجمات ومحاولات تسلل للمليشيا الحوثية صوب مواقعها في الكسارة، والمشجح، وهيلان في مديرية صرواح، غربي المحافظة.

ولفتت المصادر أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين عقب صد تلك الهجمات ومحاولات التسلل الفاشلة.

وبحسب المصادر فقد رافق المعارك قصف مدفعي عنيف للقوات الحكومية استهدف مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية.

وأشارت المصادر، إلى أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من مديرية صرواح، أسفرت عن تدمير 3 أطقم.