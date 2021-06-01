مليشيا الحوثي تدفن جثامين عدد من قادتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

دفنت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الاثنين 31 مايو/ أيار 2021م، عدداً من قياداتها الميدانية في ثلاث محافظات يمنية.



وبحسب إعلام مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا، دفنت اليوم عددا من قياداتها الجديدة في محافظات الحديدة، وصنعاء وريمة، بينهم منتحلو رتب عسكرية متفاوتة.

وفي حين تحفظت المليشيا كالعادة عن مكان مصرعهم، أفادت أنها دفنت جثة الدكتور محمد أمين صالح الوصابي في مديرية زبيد، بمحافظة الحديدة.

بينما دفنت في محافظة صنعاء جثامين منتحلي رتب عسكرية متفاوتة، وهم عقيد: صالح عبدالإله محمد الحطامي، نقيب: يحيى سيلة، مساعد: بشار اليريسي، مساعد: عبدالمجيد الصلاحي، طه حسين الكينعي وعمران اليعبري".

وفي مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة دفنت جثة المدعو "محمد علي أحمد الذرحاني".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تشييعها آخرين في محافظات، صنعاء ذمار عمران، وإب، بينهم منتحل رتبة لواء