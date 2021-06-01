المليشيا تقصف منازل المواطنين في مريس بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مناطق آهلة بالسكان في منطقة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



ونقل موقع “سبتمبر نت” الحكومي عن مصادر محلية، أن المليشيا الحوثية المتمركزة في قرية خارم، بمنطقة الحقب، جنوب مديرية دمت، شنت قصفًا عشوائياً بصواريخ الكاتيوشا مستهدفةً منازل المواطنين في قرية اللكمة، الواقعة شمالي منطقة مريس.

وبحسب المصادر فقد سقط أحد الصواريخ على منزل المواطن، نبيل محسن سعيد، مما أدى إلى تضرر المنزل بأضرار بالغة، مخلفاً حالة من الهلع والخوف في أوساط النساء والأطفال.

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيًا في محافظة الضالع، استهدافها العشوائي بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في عدد من مديريات شمالي المحافظة، ما يسفر دائماً عن سقوط ضحايا مدنيين