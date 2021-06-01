شكرا لقرائتكم خبر عن عود البطل – اتفرج وصلة رقص ساخنة لـ إيفانكا ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لإيفانكا إبنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأبدوا إعجابهم الشديد بمحتواه.

وظهرت سيدة الأعمال إيفانكا ترامب، في مقطع الفيديو، وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة أمام مسؤولين وعدد من المارة بأحد الأسواق في باراغواي.

وجاءت رقصة المستشارة الخاصة للرئيس الامريكي “إيفانكا”، بعد أن طلبت منها إحدى السيدات مشاركتها رقصة تراثية على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين والمارة فاستجابت على الفور.

وخلال زيارتها إلى باراغواي مؤخراً، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو بينيتز، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وهدفت رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.

وإيفانكا ترامب، سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة إيفانا، وهي ايضا نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.

وكانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد تعرضت مؤاخرَّا لموقف محرج، بعد تعليقها على الاحتجاجات التي تحدث في مدينة واشنطن واقتحام محتجين مبنى الكونغرس.

ووقعت ابنة الرئيس المنتهية ولايته، إيفانكا ترامب، في موقف محرج بعد أن وصفت المحتجين بـ”الوطنيين” لتتراجع لاحقا عن تغريدتها وتحذفها، بحسب “سي إن إن”

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