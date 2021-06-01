شكرا لبحثكم عن خبر ”الارصاد” يوجه تحذير هام لمواطني ثمان محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، مساء اليوم الاثنين، تحذير هام لمواطني ثمان محافظات.

ونبه المركز في بلاغ كافة المواطنين في المناطق المتأثرة بالغبار المثار محليا بتوخي الحيطة والحذر وخصوصا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر مرضى الصدر وكبار السن والأطفال ونصح بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.

وأوضح بأن الأجواء ستكون مغبرة إلى مغبره نسبيا على الأجزاء الغربية من المناطق الصحراوية لمحافظات (الجوف، مارب) وتمتد غربا الى المرتفعات الجبلية والتي تتأثر بها محافظات (صنعاء، صعده ،عمران ، ذمار ، البيضاء ، الضالع).

وأشار الى أنه من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية والرصدات السطحية الساعية يتبين نشاط ملحوظ للرياح السطحية مصحوبة بهبات لحظية للرياح تصل الى 32 عقدة والتي تعمل على إثارة الأتربة والرمال أثناء النهار مع هدوء نسبي لنشاط الرياح والغبار ليلا.

ومنذ أربعة أيام هبت رياح قوية أرجعها فلكيين الى دخول معلم زراعي يسمى "القيظ" مصحوبا بنجم يسمى "نفخة كامة".