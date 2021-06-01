شكرا لبحثكم عن خبر في تقدم جديد لقوات الجيش.. الإعلان عن تحرير مواقع استراتيجية (حاكمة) في جبهات مأرب والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش الوطني، الإثنين، عن تحرير مواقع استراتيجية جديدها وصفها بـ"الحاكمة" في جبهات محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عبده مجلي، في ايجاز صحفي استعرض فيه المستجدات والتطورات العسكرية خلال المعارك التي دارت في الأيام الماضية بمختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثية.

وقال العميد مجلي إن قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة تمكنت من تحقيق السيطرة على الأرض وتحرير مواقع هامة وحاكمة، وقطعوا طرق الإمداد وتصدوا لكل التسللات والهجمات المعادية للمليشيات الانقلابية الحوثية في جبهات مأرب".

وأشار إلى تنفيذ عمليات هجومية على مواقع المليشيات الارهابية الحوثية، وذلك باستهداف مجموعات عدائية من عناصرها، حيث كبدوها خسائر كبيرة في الارواح وتم استعادة كمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأضاف، أن مدفعية الجيش استهدفت بضربات محكمة ودقيقة مواقع للمليشيات الحوثية الانقلابية، أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية ونتج عن ذلك مصرع عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

ولفت مجلي إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بالضربات الجوية الناجحة، العربات والأرتال والأطقم والآليات وتجمعات المليشيات الحوثية الانقلابية أسفرت عن تدمير العديد من العربات القتالية المدرعة والأطقم في جبهات المشجح والكسارة والجدعان، فيما دمرت الدفاعات الجوية للجيش طائرتين مسيرتين متفجرتين غرب محافظة مأرب، كانتا متجهتين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.