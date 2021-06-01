شكرا لبحثكم عن خبر أول تحرك قبلي بشأن اللواء محمود الصبيحي و”الزبيدي” يعد بجهود لإطلاقه قبيل اشتعال حرب جديدة في ”ردفان ويافع” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى عدد من وجهاء وأعيان الصبيحة بمحافظة لحج بمديرياتها الأربع، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن؛ في أول تحرك قبلي بشأن اللواء محمود الصبيحي المختطف لدى مليشيا الحوثي منذ أكثر من ست سنوات، الى جانب شقيق الرئيس هادي وآخرين.

وقال الزبيدي في كلمته، إن "قضية القائد البطل وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وزملائه هي قضيتنا الأولى وقضية كل جنوبي"؛ حد وصفه.

و وعد بأن قيادة المجلس ستبذل كل جهودها، وما تمتلكه من وسائل ضغط لإطلاق سراحهم.

وحثّ الزبيدي الوجهاء والأعيان على القيام بدورهم في مواجهة ظاهرة الثأر الدخيلة على الصبيحة وكل الجنوب.

ودعا إلى ضرورة العمل على إيجاد ميثاق شرف يمثل الإجماع المجتمعي الكامل لأبناء الصبيحة في مواجهة هذه الظاهرة التي تقف خلفها أطراف خارجية.

واعتبر أن "الصبيحة بكامل امتدادها الجغرافي، ستظل سياجا منيعا تنتحر على صلابته كل المؤامرات والأطماع التي تستهدف الجنوب وأمنه واستقراره"، حد تعبيره.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن تحركات لأبناء ردفان ويافع لإشعال مقاومة جديدة ضد استفزازات غير مسؤولة يتعرضون لها في مدينة عدن.