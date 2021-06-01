شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يسجل خمس إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية في ثلاث من المحافظات المحررة.
وتوزعت الإصابات المسجلة بواقع إصابتين في حضرموت ومثلهما في عدن وإصابة واحدة في الضالع، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الضالع.
ويصل عدد حالات الإصابة في المحافظات المحررة، إلى 6742، منها 1321 حالة وفاة و3445 حالة تعاف.
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