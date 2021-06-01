شاهد بالفيديو: طيران التحالف يحصد مجاميع المليشيات الحوثية ويدك آلياتها في مأرب والجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران تحالف دعم الشرعية ضربات جوية ناجحة استهدفت العربات والأرتال والأطقم والآليات وتجمعات المليشيات الحوثية الانقلابية أسفرت عن تدمير العديد من العربات القتالية المدرعة والأطقم في جبهات المشجح والكسارة والجدعان والجوف.

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