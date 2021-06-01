شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يخرج عن صمته.. صبرنا نفذ وهذا ما سنقوم به خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس على أن الأيام القادمة ستشهد حملة أمنية واسعة لضبط حمل السلاح غير المرخص، والسيارات غير المرقمة، موضحا أن "الصبر قد نفذ من هذه الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار".

وقال لملس، في كلمة له لدى افتتاحه الاجتماع الدوري لمديري المديريات، ومديري عدد من المرافق الخدمية بالعاصمة، إن صبر قيادة السلطة المحلية والسلطات الأمنية على بقاء وضع انتشار السلاح، وحملة والتجوال به، وكذلك السيارات المجهولة (غير المرقمة)، وتحركها بكل أريحية في أرجاء العاصمة، قد نفذ ولابد من التعامل معه بمسؤولية.

ونوّه محافظ العاصمة بضرورة الاعتماد على النفس، والعمل بالإمكانيات المتاحة، وعدم انتظار مساعدات الآخرين، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لمكتب الأشغال العامة والطرق، بترميم الطرقات، وردم الحفريات المنتشرة في كثير من الشوارع وتسويتها.

وأضاف المحافظ لملس قائلًا: "من الآن وصاعدًا سيشرف مكتب الأشغال العامة والطرق على تنفيذ أي مشاريع في هذا الجانب، ولن نسمح بالعمل لأي جهة كانت، دون إشراف مكتب الأشغال عليها"، مشددًا على ضرورة تحمل مديري العوائق بالمديريات مسؤوليتهم في رصد وتحديد المخالفات، والرفع بها، تمهيدًا لإزالتها، وتغيير المتقاعسين منهم.

كما وقف الاجتماع على وضع الكهرباء، حيث استعرض المدير العام للمؤسسة في هذا الجانب، أبرز التحديات التي تواجه إدارته في الوقت الراهن، وخطة الإدارة لمواجهتها، وفي مقدمتها الربط العشوائي وأضراره البالغة ماليًا وفنيًا.

وفي هذا الشأن وجّه المحافظ لملس، إدارة الكهرباء، برفع تصور خاص بتنفيذ حملة واسعة لإزالة الربط العشوائي، تتضمن برنامجا زمنيا، وآلية ضبط المخالفين لضمان عدم تكرار مخالفاتهم.