شكرا لبحثكم عن خبر غريفيت يصدر بيانا عقب مغادرته صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر مكتب المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث , بيانا صحفيا حول زيارته التي استمرت يومين الى صنعاء.

والتقى غريفيث خلال زيارته صنعاء بقيادة مليشيا الحوثي لمناقشة خطة الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل شامل ومستدام.

وتطرق البيان الى المؤتمر الصحفي الذي عقده غريفيث في مطار صنعاء , مشيرا الى ان المبعوث الأممي اكد أن توسطت الأمم المتحدة بين الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع من اليمن وإليها، وإعادة إطلاق العملية السياسية".

ونقل البيان عن غريفيث قوله أن وقف إطلاق النار على الصعيد البلاد من شأنه أن يجلب الإغاثة الإنسانية التي تعتبر على نفس القدر من الأهمية، ويحمي الملايين الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب استمرار الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مأرب.

واضاف : " لا يمكن كسر دائرة الاضطرابات السياسية والعنف إلا من خلال تسوية تفاوضية تؤدي إلى مستقبل من الحوار السياسي اليمني المستدام، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الاقتصادية، والمواطنة المتساوية للجميع".