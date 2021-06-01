شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يمسرح حبس المومري والافراج عنه .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر قيادي حوثي بارز، الاثنين، في يزعم فيها الإفراج عن اليوتيوبر اليمني المثير للجدل مصطفى ، بعد أيام على احتجازه إثر انتقادات بالفساد في السلك القضائي الذي تديره مليشيا الحوثي.

وظهر القيادي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، محمد علي الحوثي، في فيديو، موجها بالإفراج عن المومري، وتركه يقول ما يشاء، في مسرحية جديدة؛ وفقا لمراقبون.

وكان مقطع المومري ظهر في مقطع مرئي وهو في أحد السجون الحوثية برفقة عناصر حوثية وأحدهم يخاطبه بأنهم ألقوا القبض عليه بتهمة حيازته لـ "الحشيش".

يأتي ذلك فيما أفادت أنباء بانه تم الافراج عن المومري، بعد ضغوط مارستها عدد من المنظمات الإنسانية، بالتوقف عن قمع المعارضة السلمية، وتكميم أفواه النشطاء.