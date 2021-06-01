السفير السعودي يعقد اجتماعاً مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير السعودي يعقد اجتماعا مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي

الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365

عقد السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، الإثنين، اجتماعاً مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.



ووصفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الاجتماع بالإيجابي.

وجرى خلال الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك استمراراً لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه.

وكان الوفد التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، توجه الأحد إلى العاصمة السعودية، تلبية لدعوة رسمية وجهتها المملكة للتباحث مع وفد الحكومة الشرعية بشأن استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وقبل مغادرة الوفد، التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بأعضاء الوفد التفاوضي، عيدروس الزُبيدي، "حثهم على التمسك بآليات الحوار، والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الواقع المعيشي والخدماتي للمواطن في العاصمة عدن والجنوب عامة"، وفقا للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وثمن الزبيدي بحسب الموقع "دور قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودها في إنجاح مسار تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، ووقف محاولات التعطيل التي تمارسها أدوات جماعة الإخوان المسلمين في الرئاسة اليمنية وحكومة المناصفة، لعرقلة تنفيذ الاتفاق بغية إفشال جهود الأشقاء في المملكة".