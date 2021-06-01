شكرا لبحثكم عن خبر البرلمان اليمني الموالي للشرعية يقرر عقد اجتماعته بعد عيد الاضحى المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، ضم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس ، لتدارس مجمل الأوضاع والوقوف أمام مختلف التحديات والمستجدات التي يواجهها الوطن في مختلف المجالات.

وأقر المجتمعون انعقاد مجلس النواب عقب اجازة عيد الاضحى المبارك وعلى هيئة الرئاسة اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيق مع رئيس الجهورية والحكومة بما يمكن المجلس من عقد اجتماعاته وتوفير الظروف المناسبة والامنية لذلك ولها ان تعقد اجتماعا لها في احدى المحافظات قبيل انعقاد المجلس لاستكمال الترتيبات او اي خطوات اخرى.

كما أقر إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس لتتمكن من القيام بمهامها الدستورية والقانونية، واستمرار عقد اللقاءات الدورية لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية حضوريا او افتراضيا وكلما دعت الحاجة لذلك.

واشاد المجتمعون بصمود أبناء الشعب اليمني الأسطوري في مواجهة عصابة الحوثي الاجرامية والتفافهم حول الشرعية الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية في معركة الدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والمكاسب الوطنية الخالدة.

وحيا المجتمعون التضحيات العظيمة التي يقدمها بشجاعة وبسالة أبناء القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة الشعبية الصامدون في وجه المشروع الإيراني الذي تنفذه جماعة الحوثي الإرهابية وثباتهم الكبير في مأرب وغيرها من المحافظات ودحرهم لفلول تلك الميليشيات التي زجت بالأطفال والمغرر بهم من المواطنين في معارك خاسرة تخدم أهداف طائفية وأجنبية خبيثة،

واكد المجتمعون على اهمية قيام الحكومة بالمزيد من دعم الجيش بالامكانات النوعية المطلوبة لمعركة استعادة الدولة والانتظام في صرف مرتبات رجال القوات المسلحة والامن والاهتمام باسر الشهداء والجرحى.

وأكد المجتمعون أهمية الاصطفاف الوطني الجامع والشامل في مواجهة المخاطر المحدقة بالوطن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي والعمل بروح الفريق الواحد لكل مؤسسات الدولة اليمنية وتوحيد الجبهة الداخلية لمواصلة تحقيق الانتصارات في المعركة الوطنية الكبرى للشعب اليمني والعمل بمسئولية للحفاظ على مؤسسات الدولة والنظام والقانون ويدعو المجتمعون الأحزاب والمكونات السياسية ومختلف القوى الوطنية والمقاومين جميعا الى توحيد وحشد الجهود من اجل معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي وتجاوز المناكفات السياسية وازالة كافة التباينات والاختلافات القائمة وتصويب الهدف نحو انقاذ الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية وإعادة سلطات الدولة وتحقيق التوافق الوطني .

كما اكد المجتمعون على العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض تنفيذا كاملاً خصوصاً الشق العسكري والامني والعمل على تجسيد وتنفيذ مضامينه في الواقع العملي وان يتم العمل على إنهاء الأزمات والتباينات والاختلافات والتوجه معا لإسقاط الانقلاب وجعل عدن عاصمة آمنه مستقرة ينعم فيها اليمنيون جميعا بالأمن والسلام والاستقرار والعمل بكل مسئولية وطنية في تجاوز كل المعوقات بما يحقق المصلحة العامة للوطن والشعب اليمني.

وأكدوا على أهمية تمكين الحكومة وكافة سلطات الدولة(التنفيذية والتشريعية والقضائية) وكافة مؤسسات الدولة وقيادتها وكوادرها للقيام بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبسط نفوذ الدولة على كامل الارض اليمنية.

وشدد المجتمعون على قيام الحكومة بمضاعفة الجهود في رفع المعاناة عن الشعب اليمني وضبط وتحصيل الايرادات العامة وايقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الذي اثر سلبا على حياة المواطنين وكذا تقديم الخدمات وتذليل كافة الصعاب التي يواجهها المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد الاجتماع على أن مجلس النواب كان وسيظل مع خيارات الشعب اليمني في السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 ودعم كل الجهود الرامية الى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ويؤكد ان خيار الحرب هو خيار جماعة الحوثي الارهابية التي فرضته على الشعب اليمني ولا زالت متمسكة به حتى الان.

ودعا المجتمعون الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمبعوث الأمريكي والمجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود الرامية الى تحقيق السلام في اليمن وتحقيق تطلعات وامنيات الشعب اليمني الضغط على جماعة الحوثي الارهابية للتوقف عن حربها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب اليمني واستهداف المدنيين في مارب وتعز والحديدة والضالع وان تذعن للسلام.

وأشاد المجتمعون بالجهود التي تبذلها هيئة رئاسة المجلس والدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية من تواصل ايجابي على المستوى الإقليمي والدولي.

وثمن المجتمعون الأدوار الأخوية الصادقة والدعم الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفها مع اليمن ودعمها السخي للشعب اليمني في شتى المجالات ومساندتها اللامحدودة له في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، كما أكد الاجتماع دعمه للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

كما اشادوا بكلمة رئيس المجلس التي القاها في الاجتماع الاستثنائي للبرلمان العربي بخصوص العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح وغزة والتي عبرت عن الموقف الثابت والمبدئي لمجلس النواب والشعب اليمني وقيادته السياسية من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية ومساندة الشعب اليمني لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر الاجتماع عن تقديره للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي لمواقفهم الداعمة لمجلس النواب والمؤسسات الدستورية الشرعية في اليمن وتضامنهم مع زملائهم في مجلس النواب لما يتعرضون له من انتهاكات من قبل مليشيات الحوثي الاجرامية.