مسلح حوثي يقتل مواطنًا حاول الدفاع عن والده في الحوبان بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي، اليوم الإثنين، على قتل مواطن، بعد محاولته الدفاع عن والده الذي تعرض للضرب والطعن، شمال محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا أقدم على قتل المواطن "أحمد صادق الصلوي"، أمام والده المسنّ الذي تعرض للإعتداء كذلك من قبل المسلح الحوثي، في منطقة الحوبان، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أن المسلح الحوثي قام بالاعتداء على الصلوي والتلفظ عليه بألفاظ نابية، وحين طلب منه التوقف عن ألفاظه باشره بصفعة على وجهه، وحين حاول نجله "أحمد" الدفاع عن والده قام بقتله بدم بارد.

وأثارت هذه الجريمة حالة من السخط الشعبي على مثل هذه الجرائم والانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها عناصر الحوثي للمواطنين.

