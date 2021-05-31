الرئيس هادي يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم وزيرة الخارجية السويدية ان ليند والسفير السويدي لدى اليمن نيكولاس تروفي



والمبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي والوفد المرافق.

وعبر عن تقديره لجهود السويد الداعمة لليمن في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بالجهود الإغاثية والإنسانية ودورها المميز في هذا الصدد.

واشاد بدور السويد الفاعل في إطار دول الإتحاد الاوروبي ودعمها لليمن وشرعيتها الدستورية ورعايتها لمحادثات السلام في ستوكهولم فضلا عن تعيينها مبعوثا خاصا الى اليمن.

وفِي اللقاء وضع فخامة الرئيس الجميع امام مستجدات الأوضاع في اليمن وما يعانيه المواطن اليمني جراء تداعيات الحرب الانقلابية لمليشيات الحوثي الايرانية على الشعب وما خلفته من معاناة انسانيه طالت الأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن ومواصلة حربها وهجماتها العدائية على مأرب واستهداف مخيمات النازحين بعد فشلها في تحقيق اهداف واجندة ايران لاستهداف اليمن والمنطقة.

وقال" ان تلك المليشيات ومن يقف خلفها لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد الا لغة السلاح وهذا ما اكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة ومنها مشاورات ستوكهولم التي لم تبالي بها او تنفذ اي من بنودها مستغلة الهدنه لزعزعة الملاحة الدولية عبر القوارب والزوارق المفخخة وغيرها من التجاوزات والخروقات".

واكد فخامة الرئيس حرصه على السلام وتقديم التنازلات لحقن الدماء والذي قوبل بالتعنت والرفض من قبل تلك المليشيات غير مكترثة بمرجعيات السلام والقرارات الاممية ذات الصلة ولازالت ايادينا ممدودة وندعو دوما الى وقف الحرب واحلال السلام لمصلحة الشعب اليمني.. مثمناً جهود السويد ومبعوثها في هذا الصدد ومرحب بزيارتها الى بعض المحافظات المحررة.

من جانبها عبرت وزيرة الخارجية السويديه عن سرورها بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمامهم باليمن قيادة وشعبا معبرة عن خالص تقديرها للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس لتجاوز تداعيات الحرب والازمة التي تواجها اليمن المترتبة على الانقلاب على التوافق والحوار الوطني ومتطلعة الى ان يسود السلام وتتحقق فرصه وإمكانياته بالتعاون مع المجتمع الدولي.

واكدت موقف بلادها الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية.. مشيرة الى الجهود التي تقوم بها بلادها في هذا الإطار للوقوف على الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم بصورة عامة مؤكدة على مواصلة دعم بلادها لعقد مؤتمرات للمانحين في الفترة المقبلة لدعم اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.