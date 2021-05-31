تعز.. تواصل المظاهرات المنددة بالفساد وتردي الخدمات

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر العشرات في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الاثنين، تنديدا بتدهور الخدمات والمطالبة برحيل من أسموهم بـ"الفاسدين".



وجابت التظاهرة شارع جمال ووصلت إلى مقر السلطة المحلية وسط المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات تندد بتدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.



كما طالب المتظاهرون بتغيير المسؤولين "الفاسدين" وإحالتهم إلى النيابة ومحاكمتهم.



ومنذ الخميس الماضي تتواصل الاحتجاجات الشعبية في تعز تنديدا بتدهور الوضع الخدمي العام في المدينة وتطالب بتغيير مسؤولي السلطة المحلية.

