مستشفى الكلى في عزان شبوة تتلقى دعما طبيا بمبلغ 198 مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقت المستشفى التخصصي والخيري لأمراض وجراحة الكلى بمدينة عزان بمديرية ميفعة في محافظة شبوة، اليوم، دعما طبيا بمبلغ 198 مليون ريال.



وقام وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، ومعه وكيل محافظة شبوة سالم باعوضة ومدير عام مكتب وزارة الصحة في شبوة الدكتور سعيد بافضل، بزيارة إلى المستشفى، وجرى استلام دفعة جديدة من أجهزة التشخيص الطبي، بأكثر من 68 مليون ريال، ومشروعي تقديم أدوية للطوارئ المجانية للمرضى المحتاجين بنحو 100 مليون ريال، وكمية من الأدوية والأوكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتوفير اسطوانات الأوكسجين ومواد التعقيم ومستلزمات السلامة للطواقم الطبية بحوالي 30 مليون ريال، وذلك بتمويل من الشركة العربية للأسمنت المحدودة.

وأكد الوزير بحيبح خلال ترؤسه اجتماعا لإدارة وكوادر المستشفى، أهمية الدعم المقدم للمستشفى .. مشيدا بالشركة الداعمة للمستشفى ممثلة برئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشيخ عبدالله بقشان، ومديرها العام المهندس وهيب العزب .. داعيا الجميع إلى المساهمة بدعم المستشفى التخصصي على مستوى الجمهورية.

ونوه بتوفر الأقسام والأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفى التي تقدم خدماتها التخصصية والخيرية للمرضى .. مشيرا إلى تدارس وزارة الصحة وقيادة محافظة شبوة حول آليات العمل المناسبة للمساهمة في الدفع بعملية تشغيل المرحلة الثانية من مشروع المستشفى.

من جانبه استعرض مدير المستشفى ناصر بن مسلم، كافة الاحتياجات الفنية والمادية والبشرية المطلوبة لتشغيل المرحلة الثانية من المستشفى.