حيدان والبحسني يترأسان اجتماعاً للجنة الأمنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اجتماعاً للجنة الأمنية بحضرموت.



وناقشت اللجنة الأمنية بحضرموت مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وما تشهده المديريات من استقرار أمني ملحوظ، والتعاون المتبادل بين كافة المؤسسات العسكرية والأمنية بحضرموت بإشراف مباشر من رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة في سبيل أن ينعم المواطن بالأمن والأمان والاستقرار في ربوع حضرموت.

وأعرب وزير الداخلية عن انطباعه الجيد لما لمسه من تناغم كبير بين قيادات السلطة والجيش والأمن التي انعكست نتائجها باستتباب الأمن واستقراره في عموم حضرموت، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في ساحل حضرموت والمتمثلة في استعادة الأمن والنظام وإعادة مؤسسات الدولة بعد تحريرها من التنظيمات الارهابية، مشيراً إلى أن بعض المحافظات تعاني من الانفلات الأمني، والذي ينعكس تأثيره بالضرر على المواطنين، مؤكداً على أهمية توحيد الأجهزة الأمنية تحت سقف قيادة واحدة.

وأكد اللواء الركن حيدان على أهمية توحيد القرارات وزيادة الاستمرار والتمسك بهذا النهج حفاظاً على الساحة وحضرموت، لافتاً بأن الاستقرار الأمني يشكّل بيئة خصبة للاستثمار وبناء المجتمعات، وقال: "لمسنا خلال الزيارة خطوات كبيرة من قبل السلطة المحلية في حضرموت لمواجهة ما يؤرق المواطنين من خلال الاهتمام بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والأمن وكافة المجالات"، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات للحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم المساس بها للحفاظ عليها وبقائها للمجتمع ولأبناء الوطن.

بدوره أوضح محافظ حضرموت أن اللجنة الأمنية تعقد اجتماعات دورية وبشكل مستمر لتقييم الوضع الأمني في المحافظة ووضع الحلول الجذرية اللازمة وتلافي الأخطاء إن وجدت، إلى جانب وضعها للخطط العسكرية والأمنية، في سبيل حفظ أمن المحافظة من التنظيمات العدائية، واشاد بدور أعضاء اللجنة الأمنية وتعاونهم فيما بينهم البين في سبيل أن تنعم المحافظة بالأمن والاستقرار.