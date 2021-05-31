شكرا لبحثكم عن خبر كلية الآداب بجامعة عدن تؤكد على استئناف الدراسة وتعلن ٦يونيو امتحانات الدور الثاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن اليوم الإثنين (31 مايو 2021م) اجتماعاً موسعاً لمجلس الكلية في دورته الحالية لشهر مايو وذلك لمناقشة جملة من القضايا الأكاديمية والإدارية والطلابية، والوقوف أمام مختلف الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية في الكلية.

وأكد الاجتماع على أهمية استئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، والتي تأتي وفق توجيهات قيادة جامعة عدن ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، ومجلس الجامعة وتشديدهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية جراء تفشي جائحة كورونا في موجتها الثانية وذلك حفاظاً على سلامة الأساتذة والطلاب.

وتطرق الاجتماع الذي حضره نواب العميد، ورؤساء الأقسام العملية إلى العديد من القضايا الهامة والضرورية الهادفة إلى إعادة وتفعيل دورة الحياة التعليمية بالكلية من خلال اعتماد برنامج التعليم الإلكتروني المدمج، وتوفير الوسائل الممكنة بما يحقق أهدافه ونجاحه في الكلية.

وأقر الاجتماع تحديد موعد البدء في امتحانات الدور الثاني للفصل الأول للعام الجامعي الحالي 2020/2021م والتي ستبدأ في 6 يونيو القادم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصحية بصورة جادة، مشددين على أهمية التزام أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم وأعضاء لجان الامتحان بالحضور لمراقبة الدورة الامتحانية، ومحاسبة المتخلفين عن ذلك بحسب لوائح ونظم الجامعة.

وناقش اجتماع مجلس الكلية الحيثيات المتعلقة ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بكل جوانبها وإيجاد الحلول المناسبة بما يتوافق ويراعي الأوضاع الخاصة واستعدادا لأي ظواهر أو تغيرات تستدعي الحلول البديلة ضمن سياسة الخطة الدراسية في جامعة عدن .

وكان مجلس كلية الآداب قد رحب في مستهل اجتماعه بالدكتور/ توفيق مجاهد بمناسبة تعيينه نائباً للعميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور/علي باقطيان لتعيينه رئيساً لقسم الصحافة والإعلام في الكلية، ثم قراءة الفاتحة والترحم على أرواح ضحايا جائحة كورونا من أساتذة الكلية والجامعة وموظفيها والطلاب.