طلاب جامعة حضرموت يُمهلون المحافظ حتى الخميس لتلبية مطالبهم

المنامة - ياسر ابراهيم - منح اتحاد طلاب جامعة حضرموت، محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني، مهلة جديدة حتى الخميس القادم لتلبية مطالبهم.



جاء ذلك، خلال لقاء قيادة اتحاد طلاب جامعة حضرموت، بمحافظ المحافظة، بعد يوم من إعلان الاتحاد الإضراب الشامل عن الدراسة.



وقالت قيادة الاتحاد إنه تلقت طلب من المحافظ البحسني، إلى أبنائه الطلاب إعطائه مهلة حتى يوم الخميس القادم لإقرار وتنفيذ معالجات مطالب الطلاب، للتخفيف من معاناتهم جراء ارتفاع المشتقات النفطية وغلاء المعيشة.



وبناء على هذه التفاهمات قرر الاتحاد إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع إقامتها اليوم الاثنين.



ويطالب الاتحاد، السلطة المحلية بدعم أجور المواصلات العامة للطلاب ودعم إيجار المساكن الطلابية والتغذية.

