شكرا لبحثكم عن خبر نورا الجروي : الحوثي هو الشر المطلق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أوضحت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام نورا الجروي أن المليشيات الحوثية الارهابية هي العدو الوحيد الذي يجب أن يتفق عليه أبناء اليمن في الشمال والجنوب.
وقالت الجروي في تغريدة له على موقع"تويتر" قد نكون كيمنيين مختلفين في كثير من الأمور إلا أن الشيء الوحيد الذي بتنا نتفق عليه بمختلف انتمائتنا السياسيه والثقافيه والمجتمعية.
وأردفت قائلاُ بما لا يدع مجال للشك بأن الحوثي هو الشر المطلق والشيطان الاشر والعدو الخبيث المؤذي الحاقد الفاسد الذي يجب مواجهته والخلاص منه ما دون ذلك سينتهي.
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