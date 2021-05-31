شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. الشركة اليمنية للغاز توضح بشأن مانقلته مواقع اخبارية عن رفض لتوجيهات الوزير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



‌أوضحت الشركة اليمنية للغاز بعدن بشأن ماتداولته بعض المواقع الاخبارية المغرضة عن رفض المدير العام للشركة توجيهات معالي وزير النفط .

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وقالت الشركة في بيان حصل موقع (....) على نسخة منه توضيحا بشأن المذكرة التي أرفقتها مواقع اخبارية لتوجيه سابق من وزير النفط.

واوضحت الشركة في البيان أنها لاتوجد أي عرقلة لتوجيهات معالي الوزير وان الشركة تعمل بالتناغم مع الوزارة والسلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن في الوصول الى اختفاء اي أزمات في مادة الغاز.

وارفقت التوضيح ببيان تفصيلي حول هذه الوثيقة وحصة عدن من من الغاز حيث بينت أن الوثيقة المتداولة قديمة وتحمل تاريخ 4/42021م وهو تاريخ توقف الغاز نتيجة أزمة السيولة النقدية فقط.

وقالت أيضا انه عند استلام المدير العام المهندسن محسن وهيط مهامه وبحسب التوجيهات الواضحة من معالي الوزير بالاهتمام بتموين العاصمة المؤقتة عدن تم تموين عدن خلال شهر مايو على النحو الاتي :

منشاة البريقة (18538) اسطوانة وباقي القاطرات واصلة في الطريق.

منشآت القطاع الخاص وعددها اربع محطات (100836) اسطوانه .