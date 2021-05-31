شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. ربط العجوز ام عبدالجبار في تعز والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار توزيع صورة يظهر فيها تعذيب سيدة جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة في تعز. ويظهر في الصورة قيام مسلحين بربط سيدة عجوز بطريقة مهينة في مديرية جبل حبشي. وقام المسلحين بربط السيدة على خلفية قيام ابنها بقتل مواطن بالمديرية. واقدم المسلحين على ربط السيدة انتقاما لقيام ابنها بقتل مواطن. واثارت هذه الصورة جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي. وطالب المواطنون من الجهات المختصة بالحكومة والمحافظة بالقبض على من قام بربط السيدة ام عبدالجبار.

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