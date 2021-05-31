البحسني يشيد باستقرار العملية التعليمية بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا



أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باستقرار العملية التعليمية في جامعة حضرموت، وما تشهده الجامعة من تطوير في الجوانب العلمية، بدعم ومساندة من السلطة المحلية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني بقيادة وأعضاء الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت برئاسة عبدالرحمن باعفي، للإطلاع عن كثب والاستماع منهم إلى ما يعانيه الطلاب في جامعة حضرموت، وبحث الحلول والمعالجات للتخفيف من معاناتهم.

وأبدى محافظ حضرموت تعاطفه مع طلاب الجامعة جراء المشاكل التي يعانونها نتيجة للوضع الراهن الذي تمر به البلاد، لافتاً بأن هذه المشاكل محل اهتمام السلطة المحلية، مؤكداً أنه سيتم مناقشة السبل الكفيلة لتقديم المساعدة للطلاب نتيجة ما يعانونه من غلاء المعيشة وارتفاع تعرفه النقل عليهم.

وحث محافظ حضرموت الطلاب على الانضباط والجد والاجتهاد والتفوق في مقررات الدراسة وتحقيق النتائج المشرفة والمرجوة خلال هذا العام.

من جانبهم أعربوا قيادة وأعضاء الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السلطة المحلية بحضرموت على استماعهم لهموم ومعاناة الطلاب، مؤكدين وقوفهم ومساندتهم للسلطة المحلية بالمحافظة، آملين أن تحل كل المشاكل والعوائق التي ستسبب تأخير الطلاب عن دراستهم.

حضر اللقاء من أعضاء الاتحاد، أمين عام الاتحاد سالم باعنس، وسالم عرفان، وسالم باهيثم، وغازي باوافي.