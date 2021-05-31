محافظ حضرموت ووزير الداخلية يزوران المجمع السياحي لنادي الضباط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا



اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا على سير الأعمال الإنشائية الجارية في المجمع السياحي لنادي الضباط.

واستمع الوزير حيدان من محافظ حضرموت ومهندسي المشروع إلى شرحٍ وافٍ حول المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 30045.4 متر مربع، ومكونات المشروع التي تشمل فندق سياحي وصالات أفراح ومبنى نادي الضباط ومبنى رجال الأعمال ومبنى للمطاعم إضافة إلى الكافتيريا، متعرفاً على الأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز والفترة الزمنية المتوقعة لإستكمال المشروع، وما يتميز به المشروع من مخارج للطوارئ وأدوات السلامة في حالة حدوث أي طارئ.

وأشاد وزير الداخلية بأهمية هذا المشروع السياحي ودوره المستقبلي في تنشيط السياحة بحضرموت، مشيراً إلى أهمية التسريع في الإنجاز وفق البرنامج المعد والدراسات الفنية للمشروع، في سبيل أن يرى هذا المشروع السياحي النور قريباً وينعم بخدماته كافة المواطنين العسكريين والأمنيين والمدنيين.

بدوره أوضح محافظ حضرموت أن مشروع المجمع السياحي لنادي الضباط يعد من أبرز المشاريع الاقتصادية والسياحية التي ستخدم البنية التحتية للمحافظة والمؤسستين العسكرية والأمنية، مبيناً أن المشروع سيكون بمثابة المتنفس للضباط والصف والجنود كافة وعائلاتهم، وسيخدم عامة المواطنين عبر المكونات السياحية والترفيهية للمشروع.