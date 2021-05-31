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وزير الداخلية يطلع على سير الأعمال الأمنية في مركز شرطة بروم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا 

قام وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة إلى إدارة الأمن والشرطة بمديرية بروم.

واطلع الوزير حيدان والمحافظ البحسني خلال الزيارة على سير الأعمال الأمنية، ومستوى إنجاز القضايا الأمنية ومعاملات المواطنين وشكاواهم والبلاغلات المقدمة، متعرفين على أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه قيادة وأفراد إدارة أمن بروم.

وشدد وزير الداخلية على التركيز على قضايا المخدرات ومكافحتها، لما يترتب عليها من مخاطر وأضرار تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع، حاثاً على أهمية الانضباط والالتزام وتنفيذ المهام الأمنية وتكثيف أعمال الرقابة داخل المنطقة ومكافحة الجريمة.  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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