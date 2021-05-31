حيدان والبحسني يضعان إكليلاً من الورد على ضريح الجندي المجهول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا



وضع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا إكليلاً من الورد على ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت.

وجرى خلال مراسم وضع الإكليل قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء النخبة الحضرمية الذين قدموا أرواحهم فداء في سبيل تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الارهابية وأن ينعم المواطن بالأمن والأمان والاستقرار في حضرموت.

وتعرّف وزير الداخلية، من محافظ حضرموت، ومدير النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت المهندس سامي العمودي، إلى شرح حول فكرة التصميم الذي يتقدمه مجسم الحصن بشكل منحوت أوسطه جندي حاملاً سلاحه، وتشكيل الجندي بعمودين متكئ كلاً منهما على الآخر تجسيداً لواحدية حضرموت، إلى جانب العمودان الخلفيان اللذان يشكلان قوس النصر الذي يحتضن الجند، وإكساء لون الضريح باللون الأسود في دلالة على الحزن والفقد.

وأوضح المحافظ البحسني أن قيادة السلطة بالمحافظة في صدد بدء أعمال المرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، من خلال توسعة المشروع الذي سيقدم خدمة للمواطنين من خلال التنزه والتفسح فيه خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

رافق وزير الداخلية ومحافظ حضرموت، أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير كلية الشرطة بحضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي.