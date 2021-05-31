هيثم يناقش مع أعضاء نقابات عمال الجنوب سُبل النهوض بالعمل النقابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات



التقى المهندس نزار هيثم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقالي العاصمة عدن، برئيس وأعضاء اتحاد نقابات عمال الجنوب.

وفي مستهل اللقاء رحب المهندس نزار هيثم بالحاضرين، مشيدا بالدور الذي تلعبه الحركة النقابية الجنوبية في مرحلة نضال شعبنا الجنوبي لنيل حريته واستقلاله، منوها بأهمية تعزيز مكانتها في الدفاع عن قضايا العمال الجنوبيين.

وأكد هيثم حرص المجلس الانتقالي على دعم العمل النقابي والوقوف إلى جانب العمال والانتصار لقضاياهم وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم.

عقب ذلك تحدث سامي خيران رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب عن مُجمل الأنشطة التي ينفذها اتحاد عمال الجنوب، وعن مستوى العمل التنظيمي بين جميع النقابات وتنسيق الجهود أمام كل ما يتعرض له عمال الجنوب في مرافق الدولة.

واستمع هيثم خلال اللقاء من رؤساء النقابات إلى شرح عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل النقابي في مرافق الدولة، وما تشهده تلك المرافق من فساد مالي وإداري وسُبل تطوير وتعزيز عمل النقابات لما فيه مصلحة العامل ومصلحة العمل، وكبح جماح الفساد والإفساد.