البحسني يؤكد على أهمية توحيد الصف الحضرمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا



أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على أهمية أن توحّد كافة المكونات والأحزاب والاطياف السياسية والقبلية والمجتمعية بالمحافظة رايتها تحت مظلة حضرموت، حتى تنال المحافظة كافة استحقاقاتها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني بفريق حضرموت الخير برئاسة الأستاذ علي عبدالقادر بارجاء، بهدف الاطلاع على أهداف الفريق ودوره المجتمعي في حضرموت.

وتعرف محافظ حضرموت من قيادة الفريق إلى الأهداف والرؤى التي أسس من أجلها، وتطلعات الفريق الرامية لتوحيد رؤى كافة المكونات وتقوية وحدة الصف الحضرمي، مطلعاً على مساعي الفريق واعتزامه لعقد لقاء تشاوري تحت شعار حضرموت أولاً يضم كافة النخب والمكونات السياسية والمجتمعية بجميع أطيافه ورموزها القبلية.

وأشاد المحافظ البحسني بدور الفريق وأهدافه السامية لتقوية الصف الحضرمي، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات في سبيل إنجاح كافة مهام وأعمال الفريق، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في كافة مهامهم المجتمعية لخدمة حضرموت وأهلها.

من جانبهم أكدوا قيادة فريق حضرموت الخير وقوفهم لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومساندته لكافة الخطوات حتى تنال حضرموت كافة استحقاقاتها في المرحلة الراهنة.

حضر اللقاء، القيادي الأستاذ أبوبكر عبدالرحيم باوزير، والقيادي الأستاذ مهدي سعيد العكبري، والقيادي الأستاذ عبدالرحمن عبدالحافظ حسان.