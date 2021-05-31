الشباب والرياضة والصحة العامة يناقشان إمكانية عودة النشاط الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات



ناقشت وزارتي الشباب والرياضة والصحة العامة والسكان، بحث أمكانية عودة النشاط الرياضي في المحافظات المحررة، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر مكتب الرعاية الصحية، وبحضور كل من وكيل وزارة الصحة د. علي الوليدي والقائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة خالد خليفي، تم الاتفاق على مقترح بعودة النشاط الرياضي تدريجيًا بعد شهر من الآن، على أن ترفع الجهات المعنية بإمكانية ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا باعتباره خط الدفاع الأول ضد الوباء.

واتفق الحاضرون، على إقامة مركزًا للقاح، سيتم الاتفاق على مكانه لاحقًا، ويستطيع من خلاله الرياضيين الحصول على لقاح كورونا، قبل ممارسة أي نشاط رياضي رسمي، ووضع الضوابط الاحترازية أثناء ممارسة الألعاب، مع ضرورة تقييم الوضع الوبائي، والقيام ببرامج توعوية مشتركة.

ويأتي نقاش وزارتي الشباب والرياضة والصحة والسكان، في إطار حرصهما على صحة الجميع، خصوصا ومخاطر الوباء لازالت قائمة، وهو ما ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشاره، باعتبار صحة الإنسان مقدمة على ما سواها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد علقت في 25 مارس/ اذار كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات الشبابية والجماهيرية والفعاليات، استجابة لطلب اللجنة العليا للطوارئ على خلفية تفشي وانتشار الموجة الثانية من كوفيد 19.

حضر اللقاء من مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية فرحان المنتصر ومدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين، وعبدالسلام عبده سلام المسؤول عن المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.