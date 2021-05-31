فتح مظاريف مشروعين بوادي حضرموت والصحراء ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون



أحالت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري 24 عرض مقدم لمشروعين في مجالي المياه والصحة الى اللجنة الفنية لتحليلها بعد أن تم استعراضها بحضور المتقدمين بالعروض أو من ينوب عنهم .

ويتضمن المشروعين توريد مولد كهربائي لمشروع مياه حصاة المقاتيل بمديرية تريم ، وتوريد أسرّة الرقود والعناية المركزة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء.

وأعطى الوكيل الكثيري بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ، عدد من الإعلاميين الذين حضروا اجتماع اللجنة لمحة عن البرنامج الالكتروني الخاص بإدارة المشاريع الذي تم تصميمه من قبل مختصين من خلال مناقصة عامة بهدف تفعيل الرقابة والعمل بشفافية مطلقة ومتابعة سير تنفيذ المشاريع أولا بأول ، منوها بأن اجمالي المشاريع التي تم تنفيذها من حصة مبيعات النفط بلغت 116 مشروعا تنمويا في 14 قطاع مختلف وبتكلفة إجمالية بلغت 82 مليون و213 ألف و 069 دولار.