مسام يعلن نزع 2183 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الرابع من مايو الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات



أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد، عن انتزاع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق يمنية عدة. وذكرت غرفة عمليات المشروع، أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت الأسبوع الماضي 2183 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيرةً إلى أنها نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 28 منه 10501 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وتنوعت الألغام الحوثية المنزوعة ما بين 1230 ذخيرة غير منفجرة، و13 عبوة ناسفة، إضافة إلى 13 لغماً مضاداً للأفراد، و927 لغما مضادا للدبابات. الساحل الغربي كان له نصيب وفير من الألغام والعبوات الناسفة الحوثية التي تم انتزاعها، حيث تمكنت فرق مسام من نزع 50 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، بالإضافة إلى نزع 56 لغماً مضاداً للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد وذخيرة متفجرة واحدة و3 عبوات ناسفة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز. علاوة على ذلك نزعت الفرق الهندسية ذخيرتين غير متفجرتين في مديرية المخا بمحافظة تعز، و52 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب 349 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية ذو باب. وقالت غرفة عمليات مسام، إن فرقها الهندسية الميدانية تمكنت منذ بداية المشروع من تطهير 22.742.522 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية. وأشارت إلى أن إجمالي ما نزعته فرق مسام منذ بداية انطلاق المشروع وحتى الآن قد وصل إلى 251501 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وفي وقت سابق أعلن المشروع السعودي "مسام" عن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ1794 لغماً وقذائف وصواريخ وعبوات من مخلفات الحوثيين في باب المندب بالساحل الغربي، في عملية هي الـ60 للمشروع في الساحل الغربي، والعملية رقم 111 في اليمن.