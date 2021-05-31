المليشيا تدفن عددا من قتلاها بينهم قائد برتبة لواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء



دفنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في أربع محافظات يمنية، عدداً من قياداتها، بينهم منتحل رتبة لواء. وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، دفنت اليوم المليشيا في محافظات، صنعاء، ذمار، عمران، وإب، العديد من قياداتها الذين ينتحل معظمهم رتباً عسكرية متفاوتة، دون أن تحدد مكان مصرعهم، ضمن سياسة التكتم التي تنتهجها. المليشيا أوضحت أن أبرز القتلى وينتحل رتبة لواء، ينحدر من محافظة عمران (شمالي صنعاء)، ويدعى "زياد مقبل قايد فارع". كما قالت إنها دفنت في صنعاء "العقيد محمد أحمد علي الصوفي- مديرية بني مطر، النقيب محمد ملاطف محمد الشاوش- مديرية السبعين، الملازم أول محمد أحمد عبدالله مليك، والإعلامي قناف عبدالولي حسين العزب- مديرية بلاد الروس". وذكرت أن محافظة إب، نالت نصيبا من صرعاها وهما: "عبدالخالق علي إسماعيل الحسني- مديرية جبلة، ملازم أول أحمد علي أحمد الحرف- مديرية الرضمة". ودفنت في محافظة ذمار "ملازم أول عبدالله عبدالكريم أحمد الزايدي- مديرية ضوران آنس، نجم الدين محمد صالح القبيسي- مديرية عنس". مصادر محلية مطابقة أفادت أنه لا يخلو يوم من دفن المليشيا لقتلاها، إلا أنها تنهج سياسة التكتم الشديد، بعد أن زادت التصدعات الداخلية بين أوساط صفوفها نتيجة فداحة الخسائر البشرية التي تتكبدها يوميا في مختلف جبهات البلاد، في مقدمتها جبهتا مأرب والحديدة التي صعّدت فيهما من عملياتها العسكرية، وجرائمها بحق المدنيين.