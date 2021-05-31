المشتركة تدك تحصينات المليشيا في مثلث البرح بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص



دكت القوات المشتركة، الاثنين 31 مايو/ أيار 2021م، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مثلث البرح بالساحل الغربي. وقال مصدر عسكري، إن مدفعية اللواء 22 مشاة وجهت ضربات على مواقع وتحصينات للمليشيات الحوثية في جبهة البرح بعد أن تم رصدها بدقة. وأكد أن ضربات مدفعية اللواء 22 حققت إصابات مباشرة، أسفرت عن دك مواقع المليشيات وتدمير طقم حوثي ومصرع من كانوا على متنه.