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إصابة طفل بانفجار لغم حوثي في محافظة البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصيب طفل بجروح خطيرة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال مصدر محلي، إن الطفل "خالد محمد علي العاقل" (12 عاما) أصيب في انفجار لغم حوثي أثناء رعيه الأغنام في شعب "الزلق" بمنطقة قانية مديرية ردمان. وقبل أيام، توفي شاب وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، بمديرية القريشة، بعد يوم واحد على وفاة مدني بانفجار عبوة ناسفة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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