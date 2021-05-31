إصابة طفل بانفجار لغم حوثي في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص



أصيب طفل بجروح خطيرة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال مصدر محلي، إن الطفل "خالد محمد علي العاقل" (12 عاما) أصيب في انفجار لغم حوثي أثناء رعيه الأغنام في شعب "الزلق" بمنطقة قانية مديرية ردمان. وقبل أيام، توفي شاب وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، بمديرية القريشة، بعد يوم واحد على وفاة مدني بانفجار عبوة ناسفة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.