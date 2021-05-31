حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص



نبه المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة، من أجواء حارة وأشعة شمس لافحة. وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة نسبيا نهاراً، مع تشكل السحب الركامية الممطرة على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية قد يرافقها هطول امطار خفيفة أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء. وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى ، والرياح معتدلة السرعة على أجزاء من السواحل الشرقية و الغربية ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها إلى 18عقدة مثيرة للأتربة والرمال . وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة وجافة، حارة الى شديدة الحرارة أثناء ساعات النهار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال. فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعه لها إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية :- 1- قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة. 2- مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .