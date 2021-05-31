إب..وفاة ثلاثة شبان جرّاء استنشاق عوادم مولد كهربائي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة شبان في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن، جراء استنشاق عوادم مولد كهربائي في بئر مياة.



وقالت مصادر محلية إن ثلاثة شبان من منطقة "الوزيرة" بمديرية فرع العدين، غرب إب، أثناء محاولتهم إنقاذ شاب أصيب باختناق شديد في بئر مياه نتيجة استنشاقه عوادم مولد كهربائي.



وأضافت المصادر أن الضحايا (زياد مكين قحطان، محمد حسن أحمد، علي إسماعيل عبدالله)، توفوا واحد تلو الآخر، أثناء إنقاذهم أحد أبناء المنطقة الذي لا يزال مصاب جراء الإختناق.



وتتكرر حوادث الاختناق في الارياف اليمنية جراء استنشاق عوادم المولدات في ظل غياب أدوات السلامة والأمان والاجراءات الاحترازية اللازمة.

