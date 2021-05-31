عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيديو.. دك مواقع وتدمير آليات حوثية في الساحل الغربي

الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365

دكت القوات المشتركة، الأحد، مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مثلث البرح بالساحل الغربي.



وقال مصدر عسكري أن مدفعية اللواء 22 مشاه وجهت ضربات على مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية في جبهة البرح بعد أن تم رصدها بدقة.

وأكد أن ضربات المدفعية حققت اصابات مباشرة، أسفرت عن دك مواقع الميليشيات وتدمير طقم حوثي ومصرع من كانوا على متنه.

ووثق فيديو، نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، لحظة توجيه مدفعية اللواء 22 مشاه ضرباتها الحاسمة، ومشاهد لتصاعد أعمدة الدخان من مواقع وثكنات الميليشيات جراء احترق الآليات التي دمرت.

إلى ذلك، تمكنت القوات المشتركة، مساء الأحد، من إحباط محاولات تسلل، نفذها مسلحين من ميليشيات الحوثي جنوب الحديدة، وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأفاد مصدر عسكري ميداني ان القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي خاضت اشتباكات عنيفة ضد عناصر حوثية حاولت التسلل لاختراق خطوط التماس جنوب المديرية.

وأضاف أن عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح على أيدي القوات المشتركة، فيما لاذت بقية العناصر المتسللة بالفرار .

كما تعاملت القوات المشتركة مع تحركات وتعزيزات للميليشيات الحوثية عبر خط زبيد جنوب الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري، أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر الميليشيات، كما أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين شرق الجبلية.