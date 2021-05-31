عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تحصد مجاميع حوثية في جبهات مأرب والجوف

الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365

قالت قوات الجيش اليمني، مساء الأحد، إنها تخوض بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.



وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وخلال اليومين الماضيين كسرت قوات الجيش اليمني، هجمات انتحارية شنتها الميليشيا على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران أبطالنا وبغارات لطيران التحالف.

ونشر المركز مشاهد مصورة لطيران التحالف وهو يحصد مجاميع الميليشيات الحوثية ويدك آلياتها في مأرب والجوف.