شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوفد التفاوضي للمجلس الانتقالي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لاستئناف مباحثات تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

غادر الوفد التفاوضي في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، العاصمة عدن، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية للدعوة الرسمية التي وجهتها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاستئناف مباحاثات تنفيذ اتفاق الرياض.



والتقى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الوفد التفاوضي، قبيل مغادرته العاصمة عدن، وحثه على التمسك بآليات الحوار، والعمل إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الواقع المعيشي والخدماتي للمواطن في العاصمة عدن والجنوب عامة.

وثمّن الرئيس الزُبيدي دور قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودها في إنجاح مسار تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، ووقف محاولات التعطيل التي تمارسها أدوات جماعة الإخوان المسلمين في الرئاسة اليمنية وحكومة المناصفة، لعرقلة تنفيذ الاتفاق بغية إفشال جهود الأشقاء في المملكة.

ومن جانبهم، وعد رئيس وأعضاء الوفد التفاوضي، الرئيس القائد، بذل كافة الجهود لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض، بما يضمن رفع المعاناة عن شعبنا الجنوبي.