مأرب.. قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد الجيش الوطني اليوم بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثيين، بمعارك في محافظتي الجوف ومأرب.



وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش: "إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، خاض معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف".

وأضاف البيان، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 عنصراً من الميليشيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير مركبتين و3 عربات دورية.

وبحسب البيان، فقد استهدف طيران التحالف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 عربات دورية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي محافظة مأرب شرقي البلاد، أفاد البيان بأن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وثكنات "العدو في جبهة المشجح (غرب) ومواقع أخرى متفرقة في الجبهة الجنوبية، وأسفر القصف عن تدمير 3 عربات دورية ومعدات قتالية أخرى وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وأشار البيان إلى أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتحركات معادية في جبهة الكسارة ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

وتستمر المعارك بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في عدة جبهات شرقي وشمالي البلاد، في الوقت الذي يعقد فيه المبعوث الأممي مفاوضات مستمرة من أجل إقناع أطراف الصراع في اليمن، لوقف إطلاق النار الشامل والبدء في العملية السياسية.