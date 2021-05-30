ورشة للإعداد والتحضير لتنفيذ حملة مسح لتقييم الوضع التغذوي لدى الإطفال بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، ورشة تدريبية في إطار الاعداد والتحضير لتنفيذ حملة المسح التقيمي التغذوي للأطفال دون سن الخامسة (مواك) في عموم مديريات المحافظة .



تتضمن الورشة دورة لتأهيل 109 مدرباً سيقومون بتدريب المتطوعين المشاركين في تنفيذ حملة المسح الميدانية حول اساسيات الحملة وكيفية جمع المعلومات والبينات وتوثيقها بطريقة صحيحة

وأكد مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أهمية حملة المسح لتقييم الوضع التغذوي عند الأطفال ورسم الخطط والبرامج الصحية بناءا على نتائج الحملة..موضحاً أن 800 متطوع ومتطوعة سيشاركون في تنفيذ الحملة التي سيدشنها مكتب الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مطلع الاسبوع القادم مستهدفة نحو 100 و تسعة آلاف طفل وطفلة دون سن الخامسة من منزل إلى المنزل في جميع مخيمات النزوح و عموم مديريات المحافظة.

فيما أوضح مسؤول التغذية بمنظمة اليونيسيف الدكتور فيهم الحاج ، أن مسح المواك للأطفال سيسهم في تحديد التدخلات الصحية المناسبة لمنظمة اليونيسف في محافظة مأرب خلال الفترة القادمة ويمكن المنظمة من متابعة وتقييم حالات سوء التغذية عند الأطفال في عموم مديريات المحافظة.