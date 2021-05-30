بن مبارك يبحث مع وزير خارجية المالديف عدد من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال تلقيه، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية+، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتطرق وزير الخارجية، إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام..لافتاً إلى ترحيب الحكومة وانخراطها الايجابي والبناء مع كل دعوات السلام والمبادرات المطروحة في ظل استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب التي تحتضن أكثر من مليوني نازح..مؤكداً حرص الحكومة على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني..مثمناً في ذات السياق موقف جمهورية المالديف الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية.

من جهته، أشاد وزير خارجية المالديف بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين..مؤكداً وقوف بلاده مع وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها للحكومة الشرعية ولكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.. معرباً عن أمله في عودة الامن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن.