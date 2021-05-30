اجتماع في عدن يقيم نتائج حملة التحصين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة برئاسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية، مدير مشروع كوفيد 19 الدكتور، علي الوليدي، تقييم نتائج حملة التحصين ضد كورونا .



وأستعرض الإجتماع الذي ضم مختصين في وزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف النتائج المحققة في حملة التحصين الخاصة بكوفيد ١٩ التي نفذتها وزارة الصحة والآليات المعزز لها .

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة سعي الوزارة بالتعاون مع شركائها لتوفير كميات اللقاح الخاصة بتنفيذ الجولة الثانية ومواجهة الطلب المتزايد على اللقاح بالاضافة لتعزيز جوانب التوعية الصحية والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه الحملة ومعالجتها .

وفي الاجتماع، أكد الوكيل الوليدي على ضرورة حشد الطاقات باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة من حملة مكافحة كوفيد19 وخلق حزام من الأمان للكوادر الصحية العاملة في خط المجابهة الأول مع الفيروس .. مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل بديناميكية متسارعة مع كل شركائها لتوحيد صفوف المجابهة لهذا الوباء .