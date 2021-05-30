لجنة تسيير تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية تعقد اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

عقدت لجنة التسيير المشتركة للاشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية، اجتماعها الأول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة امين عام مجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتضم اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ووزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وشركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء والجهاز التنفيذي لتسريع واستيعاب تعهدات المانحين والغرفة التجارية الصناعية وممثل عن منظمات المجتمع المدني ورئيس لجنة الاشراف والرقابة على منحة الوقود.

وكرست اللجنة اجتماعها الأول لمناقشة مهامها وفق قرار التشكيل، والاليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه المهام لتحقيق أهدافها وبما يؤدي الى الاستفادة من منحة المشتقات النفطية في حوكمة قطاع الكهرباء، ووضع معالجات مستدامة في هذا القطاعا وبما ينعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأقرت عقد اجتماعاتها بشكل اسبوعي للوقوف على ما تم إنجازه ومتابعة خطط المنحة واليات الاستفادة منها.

وشدد رئيس اللجنة المهندس مطيع دماج، على أهمية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة بجميع أعضائها وضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهدافها والتركيز على افضل السبل للوصول الى حوكمة قطاع الكهرباء بناءا على الاتفاق الموقع مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنحة ومعالجة الاختلالات القائمة في قطاع الكهرباء بما في ذلك التركيز على البدائل المجدية في وقود انتاج الكهرباء والاقل كلفة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من رئيس لجنة الإشراف والرقابة على منحة وقود محطات الكهرباء المهندس رامي الشيباني، عن أهم العوائق والمعالجات والحلول في قطاع الكهرباء.