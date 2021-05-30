وزير الخارجية يلتقي منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات داكشيني روانتيكا جوناراتني وعضو الفريق فولف كريستيان بايس.



وفي اللقاء، اطلع وزير الخارجية الفريق على أخر مستجدات الجهود السياسية الرامية للتوصل لوقف إطلاق نار شامل وصولا الى السلام الدائم في اليمن بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية الأخيرة وموقف الحكومة الشرعية الداعم لمساعي السلام.

وأشاد بن مبارك، بعمل الفريق ومهنيته..مشددا على أهمية تدقيق الفريق لما يرده من معلومات ووثائق.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال التحقيقات في كل ما يهدد السلام والامن والاستقرار في اليمن.

من جانبها أعربت منسقة الفريق عن شكرها للحكومة على كل ما تقدمه من دعم وتسهيلات لانجاح مهام الفريق..مؤكدة ان الفريق يواصل التحقيق في عدد من القضايا المتصلة بتقويض العملية السياسية وإعاقةالسلام في اليمن، والتي تتطلب التعاون من جميع الأطراف في اليمن والمنطقة والعالم.