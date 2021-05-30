شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة يكشف فخذيها .. اتفرج نجمة ”باب الحارة“ تصدم الجميع بفستان قصير جدا وخروج منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة السورية شمس بسام الملا نجمة مسلسل "باب الحارة" صور من على مواقع التواصل الاجتماعي من آخر جلسة تصوير خضعت لها كشفت فيها عن فخذيها بشكل فاضح.

ارتدت شمس الملا نجمة مسلسل باب الحـارة الشامي الشهير و ابنة المخرج بسام الملا فستان لون زهري و كشفت فيه عن الكثير من مفاتنها للجمهور مما عرضها لوابل من الانتقادات بسبب صورها العارية.

و انهالت التعليقات على صور نجمة باب الحـارة في جزئه الأخير حيث أبدوا انزعاجهم من الفنانة السورية بسبب اطلالتها في زمن انشغال العالم بوباء كورونا الذي يغزو العالم.

واستعرضت مفاتنها في صور أخرى لتبرز بطنها وسرتها وفخذيها بشكل مثير (صور).

و الجدير بالذكر ان نجمة باب الحارة كانت قد عرفت الشهرة في دورها في المسلسل الشهير باب الحارة بعد عملها في مجال عرض الأزياء و اعتمادها على ارتداء براندات عالمية بغية التسويق للبضائع عبر حسابها الرسمي في انستقرام.