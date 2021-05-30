شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوقع على عقد لصيانة المرحلة الأولى من طريق عتق - العبر الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو اليوم مع فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور، على عقد لصيانة المرحلة الأولى من طريق عتق - العبر الدولي بطول 20 كم وبتمويل من فرع صندوق صيانة الطرق بالمحافظة من إيراد محطة الميزان المحوري للشاحنات التي تم تدشينها في مركز المحافظة نهاية الأسبوع الماضي.



وأوضح المحافظ بن عديو أ÷مية صيانة هذا الطريق باعتباره خط دولي يسلكه المسافرون من عدد من المحافظات إلى المنفذ البري الوحيد لبلادنا مع المملكة العربية السعودية وكذا التنقل الداخلي عبره من عدد من المحافظات وحركة نقل البضائع وتدفق حركة الشاحنات .